حصيلة جديدة لضحايا "القصف الإسرائيلي" على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن حصيلة ضحايا "القصف الإسرائيلي" لقطاع غزة بلغت 33686 شهيداً و76309 إصابات منذ الـ7 من أكتوبر.

وجاء في بيان صحة غزة اليومي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية مع استمرار القصف".

وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في حين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.