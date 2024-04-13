أول تعليق للبيت الأبيض بعد "الهجوم الإيراني"

أكد البيت الأبيض، مساء السبت، أن إيران بدأت هجوماً جوياً ضد إسرائيل.

وقال البيت البيض في بيان، "بعد ظهر اليوم، سيجتمع الرئيس بايدن مع مسؤولي مجلس الأمن القومي لمناقشة الأحداث في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان "سيعقد الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.