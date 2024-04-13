وسائل إعلام: اعتراض مسيرات في أجواء سوريا والأردن

أعلنت "القناة 12 الإسرائيلية"، عن اعتراض مسيرات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل في أجواء سوريا والأردن.





وفي وقت سابق قالت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".