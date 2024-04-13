توقع أمريكي بإطلاق نحو 500 مسيرة وصاروخ ضد إسرائيل

توقع مسؤولون أمريكيون، الأحد، إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل.

ونقلت شبكة ABC News الأمريكية عن مسؤولين حكوميين قولهم إنهم يتوقعون إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل، ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليا".

الى ذلك، أفاد موقع "روسيا اليوم"، بإطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك تزامنا مع هجوم إيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها.

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.