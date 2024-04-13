الحوثيون يطلقون طائرات مسيرة نحو "إسرائيل"

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، عن اطلاق حركة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، عدة طائرات مسيرة انتحارية على أهداف في إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إن "الحوثيين اليمنيين أطلقوا طائرات بدون طيار في اتجاه إسرائيل".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.