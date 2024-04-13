دوي صافرات الإنذار في النقب وقرب مفاعل ديمونا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، فجر اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار بعدة مناطق في جنوب ووسط "إسرائيل".

ولفت الموقع الى أن "صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب".

وأشار إلى "دوي صوت انفجار قرب تل أبيب".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.