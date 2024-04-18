فيتو أمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وفي أول تعليق لها، أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن الفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضافت أن "استخدام واشنطن حق الفيتو ضد عضوية فلسطين غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".

وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.