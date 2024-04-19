مجموعة السبع تعارض أي عملية عسكرية واسعة النطاق" في رفح

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان بعد اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية: "نجدّد دعوتنا إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك".واستنكرت المجموعة "العدد غير المقبول من المدنيين" الذين قتلوا في غزة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي. وقال وزراء خارجية المجموعة، في البيان: "نأسف لكل الخسائر في أرواح المدنيين، ونتابع بقلق بالغ العدد غير المقبول من المدنيين الذين قُتلوا في غزة، بينهم آلاف النساء والأطفال وأشخاص يعيشون أوضاعا هشة".تضم مجموعة الدول السبع: إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.