الأونروا تكشف: كل 10 دقائق يقتل طفل في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، إن طفلا فلسطينيا يقتل كل 10 دقائق في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة الدولية أن "عددا كبيرا من الأطفال يقتلون في هجمات مكثفة وعشوائية".

وكان مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة، قال اليوم السبت، إن أكثر من 72% من شهداء العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال، مشيراً الى أن هناك 7 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.