"القسام" تعلن قصف "ثكنة شوميرا" بـ 20 صاروخا

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، عن قصف "ثكنة شوميرا العسكرية" في القطاع الغربي من الجليل الأعلى بـ20 صاروخ غراد.

وذكرت "القسام" في بيان: "كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القطاع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد، ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على منازل في مدينة رفح جنوب غزة فجر يوم الأحد.

كما ذكر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس.