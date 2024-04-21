في غزة.. حصيلة "مفزعة" تخص المفقودين تحت الأنقاض

وقال أشرف القدوة بحسب قناة الأقصى الفلسطينية، إن المعدل اليومي للشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يصل إلى 172 شهيدا، بينهم 70 طفلا.

وانتشلت الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأحد، 60 جثة من مجمع ناصر الطبي في خان يونس ليصل عدد الجثامين المنتشلة من المجمع منذ الجمعة الماضية إلى 210.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني "ما زال حتى هذه اللحظة ما يصل إلى 2000 مفقود تحت الأنقاض في محافظة خان يونس 1000 في المحافظة الوسطى"، مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون إخراج الجثث لعدم توفر معدات وآليات ثقيلة لإزالة الأنقاض.