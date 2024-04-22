واشنطن: الكرة الآن بملعب حماس وعليها القبول بالاتفاق

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، "حماس غيرت هدفها في محادثات الرهائن بالأسابيع القليلة الماضية وغيرت مطالبها"، مشددة "سنواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في محادثات الرهائن".

وأضافت أن "الكرة الآن بملعب حماس وعليها القبول بالاتفاق المطروح إذا كانت تهتم بمصالح الشعب الفلسطيني"، كاشفة "تلقينا تقرير كاثرين كولونا المتعلق بالأونروا ونقوم بمراجعته".