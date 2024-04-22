الأمم المتحدة تدعو لتحقيق "موثوق" بشأن مقابر جماعية في غزة

وصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، ودعت إلى إجراء تحقيق "موثوق" في مواقع المقبرة.

وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار "لرؤية نهاية لهذا الصراع" في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة كشف، الأحد، عن وجود 11 ألف مفقود تحت الأنقاض في القطاع.

وقال أشرف القدوة بحسب قناة الأقصى الفلسطينية، إن المعدل اليومي للشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يصل إلى 172 شهيدا، بينهم 70 طفلا.