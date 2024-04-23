القسام: ادعاء إسرائيل بانها قضت على فصائل المقاومة اكذوبة كبيرة

وقال أبو عبيدة في كلمة له ان "الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها، مشددا على أن تل أبيب لم تحقق سوى المجازر والتدمير والقتل".وأضاف، أن "الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار".ووجه أبو عبيدة كلمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم".كما وجه الناطق باسم "كتائب القسام" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين والسلطات في تل أبيب قال فيها إن "شاؤول وغولدين في قبضتنا منذ 10 سنوات مع هشام السيد و"منغستو"، ونحيطكم علما بأن سيناريو رون أراد هو السيناريو الأوفر حظا أن يتحقق مع أبنائكم في غزة".وصرح بأنه وبعد 200 يوم والمقاومة في غزة شامخة وراسخة كشموخ ورسوخ جبال فلسطين.وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة الناطق باسم "القسام":- سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا.- ستستمر ضرباتنا وستتخذ أشكالا جديدة ومتنوعة.- شهد العالم بأس عناصرنا وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات الجيش الإسرائيلي وإنما وقت انسحابه.- لم نوثق إلا النذر اليسير من ضربات عناصرنا.- ما أُهدر من دماء شعبنا لن يعوضه سوى انتزاع حقنا الطبيعي وتحقيق شروط المقاومة.- تل أبيب تماطل في التوصل إلى صفقة للتبادل وتحاول عرقلة جهود الوسطاء في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.- الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور إسرائيل لكن الوقت ضيق والفرص قليلة.- ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها.- نقدر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى "طوفان الأقصى" ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق.- ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم.- أولى الجبهات بالمقاومة هي جبهة الضفة الغربية ونحيي كل شبر من ضفتنا الحرة الأبية.- رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو.