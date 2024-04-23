الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "دمار كبير" تعرضت له غزة

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن غزة تعرضت لدمار أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية خلال الحرب العالمية.



وقال جوزيب بوريل، إن "مدن قطاع غزة تعرضت لدمار أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وأن أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة تضررت منها 35% دمرت بالكامل".

وأشار إلى "مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة".



ودعا بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية "إسرائيل" إلى "احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".