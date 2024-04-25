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أول تعليق أمريكي بشأن "المقابر الجماعية" في غزة
الساحة الفلسطينية
2024-04-25 | 13:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
2,020 مشاهدة
أعلن البيت الأبيض، الخميس، تأييده فتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة.
وقال البيت الأبيض أن "واشنطن ترغب في رؤية تحقيق بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة والحصول على معلومات".
وسبق أن
طالب الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دمرتهما القوات الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعدما طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر"، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ"مرعب".
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