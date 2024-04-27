غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية". وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".