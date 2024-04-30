موقف أمريكي جديد بشأن رفح: نعارض أي عمليات دون خطة واضحة

وقال أوستن في تصريحات صحافية، "في حال نفذ نتنياهو اقتحام رفح دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس التبعات".

وأضاف "نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين"، مشدداً بالقول "أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح، قلقون من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، قبل أيام، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل موعد العملية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من إعلانه أن الموعد قد تم تحديده بالفعل.