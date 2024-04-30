حديث أممي يخص "حل الدولتين": طريق لتحقيق السلام

وقال غوتيريش في تصريحات صحافية، "من الضروري إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية في غزة".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "الهجوم على رفح سيكون "تصعيدا غير محتمل".

وكان وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا قال، في وقت سابق، إن هناك إجماعا بين أعضاء مجموعة العشرين بشأن دعم حل الدولتين لتسوية النزاع بين "إسرائيل" والفلسطينيين.