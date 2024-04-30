احتجاز 1200 من الطلاب الأمريكيين المتضامنين مع غزة

أفادت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، باحتجاز 1200 طالب حتى الآن في جميع أنحاء الجامعات الأمريكية.

وتشهد الجامعات حراكا واسعا ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جامعة كولومبيا قال، في وقت سابق، إن الطلاب الذين يحتلون مبنى هاميلتون سيواجهون الطرد.

واندلعت موجة جديدة من النشاط الطلابي ضد الحرب في قطاع غزة بعد اعتقال متظاهرين في جامعات أمريكية عدة.