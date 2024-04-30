الصحة العالمية تطلق تحذيراً جديداً يخص غزة

حذر مدير الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، مساء الثلاثاء، من أن المجاعة تنذر بتفشي الأوبئة في قطاع غزة.

وقال غيبريسوس في تصريحات صحافية، "نحن بحاجة ماسة إلى الوصول المستمر والآمن دون عوائق ووقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف أن "المجاعة المستمرة والحصار على المساعدات الإنسانية يزيدان من خطر انتشار الأوبئة بغزة".

وكان تقرير أممي حذر، مؤخراً، من المجاعة في شمال غزة "بأي وقت من الآن وحتى ايار المقبل في غياب أي تدخل عاجل لمنع ذلك، حيث يعاني نصف سكان القطاع من جوع كارثي".