بالأسماء.. إيران تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية

وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف سبعة أميركيين من بينهم الجنرال براين ب. فينتون قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي ونائب الأدميرال براد كوبر، وهو قائد سابق للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.ومن بين المسؤولين والكيانات البريطانية المستهدفة بالعقوبات وزير الدفاع غرانت شابس وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هوكنهال والبحرية الملكية البريطانية في البحر الأحمر.كما أعلنت عقوبات ضد شركتَي لوكهيد مارتن وشيفرون الأميركيتين وشركات إلبيت سيستمز وباركر ميغيت ورافايل يو كيه البريطانية.وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تشمل “تجميد الحسابات والمعاملات في النظامين المالي والمصرفي الإيرانيين وتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية، فضلا عن تعليق إصدار تأشيرات ومنع الدخول إلى الأراضي الإيرانية”.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوماً غير مسبوق في إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 34596 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة وزارة الصحّة التابعة لحماس الأخيرة.وتدعم إيران حركة حماس لكنها تنفي أي تدخل مباشر لها في الهجوم.