تحديد موعد تشغيل الرصيف العائم قرب سواحل غزة

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أنه سيتم تشغيل الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأمريكي قبالة سواحل غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ما لم يحدث تأخير بسبب الطقس.

وأضاف المسؤولون في حديث لعدد من الصحافيين، أنه "من المحتمل" أن تبدأ المساعدات في التدفق إلى القطاع بدءاً من يوم الجمعة، مما يعني أن المساعدات قد تصل في فترة أقرب مما كان متوقعا.