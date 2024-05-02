بايدن يعلق على احتجاجات طلاب الجامعات: لن أغير سياستي

وأضاف بايدن الذي لزم الصمت طويلاً حيال هذه التحركات، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن "لا مكان" لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ليست أمة تسكت الناس".وتابع بايدن: "يجب احترام سيادة القانون ونحن لا ندعم القمع ونؤمن بحرية التعبير، وهناك حق في الاحتجاج ولكن ليس إثارة الفوضى".واعتبر الرئيس الأمريكي، أن تدمير الممتلكات وتهديد الناس ليس احتجاجا سلميا بل هو ضد القانون، مشددا على ضرورة أن تتم الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون.وأثارت حرب غزة خطابا متصاعدا ومظاهرات رفضا للحرب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث انطلقت قبل أسابيع احتجاجات في عدد من الجامعات الأمريكية ترفض الحرب وتطالب بوقف إطلاق النار.