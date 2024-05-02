البيت الأبيض: بايدن ما يزال مؤمنا بحل الدولتين

وقال البيت الأبيض في بيان، " نريد التوصل إلى صفقة الرهائن حتى نتمكن من وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة".

وأضاف أن "الرئيس بايدن لا يزال مؤمنا بحل الدولتين، ولدينا خطة لذلك نحاول تنفيذها"، مشدداً بالقول "مستمرون في المحادثات في سبيل التوصل إلى صفقة، وهناك مقترح على الطاولة أمام حماس وعليها أن تقبله".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب، أول أمس الثلاثاء، عن أمله بالوصول لحل الدولتين كطريق لتحقيق السلام في المنطقة.