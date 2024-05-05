الأمم المتحدة: إسرائيل قد تواجه تهمة "جريمة حرب" في غزة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مبابي يعلن: باريس سيتأهل لنهائي دوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-487926-638505140877016594.jpg
الأمم المتحدة: إسرائيل قد تواجه تهمة "جريمة حرب" في غزة
الساحة الفلسطينية
2024-05-05 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
796 مشاهدة
أكد بيان صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن فولكر تورك، أنّ تعامل إسرائيل مع توزيع المساعدات في غزة قد يشكل "جريمة حرب"، ونشأ غداة البيان نقاش قانوني حاسم في خضم الحرب الدائرة في غزة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ "جوهر بيان تورك يكمن في تأكيد أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب سلوكها أثناء الأعمال العدائية، يمكن أن ترقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة تستوجب الملاحقة القضائية بموجب نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية".
وتشير تصريحات تورك إلى "خطورة الوضع الذي يتكشف في غزة، إذ أشارت التقارير إلى أزمة إنسانية، بما في ذلك احتمال حدوث مجاعة، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة محنة المدنيين في القطاع".
وبدورها، وصفت سيندي ماكين، مديرة برنامج الغذاء العالمي، أجزاء من شمال غزة بأنها تعاني من "مجاعة شاملة"، مسلطة الضوء على العواقب الوخيمة المترتبة على تقييد وصول المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن "موقف إسرائيل بشأن تسليم المساعدات أصبح موضوع خلاف، ففي حين أكد المسؤولون الإسرائيليون التزامهم بتسهيل تدفق المساعدات، مستشهدين بجهود التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر، يرى المنتقدون أن القيود التي فرضتها إسرائيل أعاقت التوزيع الفعال للمساعدات".
وتتفاقم تعقيدات تقديم المساعدات بسبب الصراع الدائر؛ ما يطرح تحديات لوجستية ومخاطر لعمال الإغاثة.
وأوضحت الصحيفة أنه "رغم إدانة حرمان المدنيين عمدًا من الموارد الأساسية منذ فترة طويلة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، فإن تصنيف المجاعة كجريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 أضاف بُعدًا جديدًا إلى هذا الخطاب".
وبدورهم، يؤكد الخبراء القانونيون أن أركان الجريمة تتوقف على الفعل نفسه، أي الحرمان من الموارد الأساسية والقصد من ورائه الاستخدام المتعمد للتجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وأثارت التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين بشأن فرض "حصار كامل" على غزة تكهنات حول شرعية مثل هذه الإجراءات بموجب القانون الدولي.
وفي المقابل، فإن تأكيد إسرائيل أن سياساتها تهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية يتناقض مع مزاعم عرقلة المساعدات التي يطلقها مسؤولون أجانب ومنظمات إنسانية، إضافة إلى التناقضات في أرقام تسليم المساعدات والتقارير عن التأخير والرفض.
وأكدت الصحيفة أن احتمال إصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين يلوح في الأفق، مبينة أنه في حين أن إصدار أوامر الاعتقال من شأنه أن يمثل تطورًا مهمًّا، فإن التحديات المرتبطة بالإنفاذ والولاية القضائية تثير تساؤلات حول الآثار العملية لمثل هذا الإجراء القانوني.
وختمت الصحيفة بالقول إن التدقيق المستمر في تصرفات إسرائيل في غزة يعكس مخاوف أوسع نطاقًا فيما يتعلق بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في مناطق الصراع.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
معهد فلكي يحدد موعد أول ذو القعدة وعيد الأضحى
علم وعالم
35.25%
08:53 | 2024-05-04
معهد فلكي يحدد موعد أول ذو القعدة وعيد الأضحى
08:53 | 2024-05-04
السماء تمطر سمكا في إيران (فيديو)
منوعات
29.09%
10:28 | 2024-05-04
السماء تمطر سمكا في إيران (فيديو)
10:28 | 2024-05-04
تفاصيل جديدة عن جريمة قتل الطبيب "فيصل الحويزي" في النجف
أمن
17.9%
06:46 | 2024-05-05
تفاصيل جديدة عن جريمة قتل الطبيب "فيصل الحويزي" في النجف
06:46 | 2024-05-05
التذبذب يتواصل.. قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
17.77%
12:02 | 2024-05-04
التذبذب يتواصل.. قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
12:02 | 2024-05-04
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
Morning Live
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
ناس وناس
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
ناس وناس
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
رحال
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
رحال
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
العراق في دقيقة
04-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-04
العراق في دقيقة
04-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
Biotic
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
Biotic
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
فن نيوز
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
فن نيوز
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
لعينيك
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
لعينيك
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
علناً
مخالفات الموانئ العراقية - الحلقة ٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-02
علناً
مخالفات الموانئ العراقية - الحلقة ٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-02
الأكثر مشاهدة
Morning Live
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
Morning Live
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
ناس وناس
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
ناس وناس
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
رحال
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
رحال
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
العراق في دقيقة
04-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-04
العراق في دقيقة
04-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
Biotic
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
Biotic
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
فن نيوز
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
فن نيوز
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
لعينيك
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
لعينيك
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
علناً
مخالفات الموانئ العراقية - الحلقة ٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-02
علناً
مخالفات الموانئ العراقية - الحلقة ٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ترون حالة الازدحامات مع مرور اسبوعين على التوقيتات الجديدة؟
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.