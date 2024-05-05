في الدوحة.. اجتماع طارئ بشأن "صفقة غزة"

وأفاد مسؤول مطلع على المحادثات، بأن "مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة التفاوض"، وفق ما نقله موقع "ياهوو" وصحيفة "جيروزاليم بوست".وبدت احتمالات وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة في الوقت الذي كررت فيه حماس مطالبتها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل قاطع.