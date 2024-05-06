حماس توافق على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين، الموافقة على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، إن "رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر بموافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وجاء في بيان للحركة أن "هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم بموافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

كما قالت حركة حماس إن "هنية هاتف الرئيس التركي وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء".

الى ذلك، كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، عن النقاط التي يشملها مقترح وقت إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة.



وقال النونو: "وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى"، مضيفاً أن "وفد من الحركة سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار".