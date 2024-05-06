أول تعليق أمريكي على موافقة حماس على وقف إطلاق النار

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "يمكنني أن أؤكد بأن ردّا صدر عن حماس. ندرس هذا الرد حاليا ونبحثه مع شركائنا في المنطقة".وأكد ميلر أن وقف إطلاق النار "يمكن تحقيقه بالتأكيد".ولفت ميلر إلى أن إن أي عملية عسكرية الآن ستؤدي إلى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كبير.وأعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم الاثنين، الموافقة على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.