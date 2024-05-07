الأمم المتحدة: المساعدات "محجوبة" عن غزة مع إغلاق المعبرين الرئيسيين

وبحسب موقع "الحرة" قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف "إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم في إطار عمليتها العسكرية في رفح".وأضاف "المعبران الرئيسيان لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مغلقان الآن"، وأن وكالات الأمم المتحدة ليس لديها سوى مخزونات قليلة جدا داخل قطاع غزة نظرا لاستهلاك الإمدادات الإنسانية أولا بأول.وتابع قائلا "منع دخول الوقود إلى غزة لفترة طويلة يقضي على عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع".ومنعت إسرائيل الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة، وفق ما أفاد لايريكه.وقال لايركه "لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة"، وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة.وقال الجيش "في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر... لدينا سيطرة عملانية على المنطقة والمعابر الأخرى ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة". وأوضح "نحن نتحدث فقط عن الجانب الغزاوي من معبر رفح".وأعاد الجيش تأكيد أن هدف العملية هو القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، مشيرا إلى أنه قبل العملية، شجع السكان في منطقة شرق رفح على الإخلاء موقتا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.ووزع الجيش مقطع فيديو يظهر دخول دبابة إسرائيلية المعبر، حيث زرع علم إسرائيلي وتتقدم في المنطقة الخالية.وأضاف الجيش أن "قواته البرية وطائراته المقاتلة قصفت أهدافا تابعة لحركة حماس في منطقة رفح ودمرتها، بما في ذلك هياكل عسكرية وبنية تحتية تحت الأرض تعمل منها حماس في منطقة رفح".ولفت إلى أنه منذ بدء العملية قتل الجيش 20 مسلحا.وذكر الجيش بـ"إطلاق قذائف هاون الاحد من منطقة معبر رفح باتجاه منطقة معبر كرم أبو سالم، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر من الجنود".ومن جهته، أكد المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي يحكم على سكان القطاع وعلى مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية بعد إغلاقه معبر رفح".