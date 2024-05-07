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روسيا تحذر: العملية في رفح قد تتحول لكارثة إنسانية

الساحة الفلسطينية

2024-05-07 | 11:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
روسيا تحذر: العملية في رفح قد تتحول لكارثة إنسانية
المصدر:
روسيا اليوم
749 مشاهدة

حذر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، من أن أي عملية إسرائيلية محتملة في رفح قد تتحول إلى كارثة إنسانية.

وقال بوغدانوف في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يتركز الآن الكثير من المدنيين، أكثر من مليون ونصف المليون شخص في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح".

وأضاف: "وبالطبع ستحدث كارثة إنسانية فإلى أين سيهرب الناس من القصف، ومن عمليات الجيش الإسرائيلي؟".

وفي وقت سابق حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".

وكانت حركة "حماس" أعلنت، أمس الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، وقصف 100 هدف خلال الليل.
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