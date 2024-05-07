البيت الأبيض يعلن: العملية العسكرية في رفح محدودة

وقال كيربي: "أبلغنا زملاؤنا الإسرائيليون أن عملية الليلة الماضية كانت محدودة بطبيعتها وكانت تهدف إلى تعطيل قدرة "حماس" على نقل الأسلحة والأموال إلى قطاع غزة".وأشار إلى أن الموقف الأمريكي من العملية في رفح لم يتغير، فمثل هذه الأعمال "في منطقة مكتظة بالسكان"، على حد تعبيره، تحمل "مخاطر على السكان المدنيين وتنذر بسقوط ضحايا".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "العملية في رفح لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس أو التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة".