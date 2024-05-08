الأونروا: مباني الوكالة بغزة تعرضت إلى 368 هجوما إسرائيليا

وقالت الوكالة في بيان، "تعرضت مباني وكالة الأونروا في غزة إلى 368 هجوما منذ بدء الحرب"، مشيرة الى "استشهاد 429 نازحا كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة منذ بدء الحرب في غزة".وسبق أن قالت الوكالة إن 48 من مواقعها في أنحاء قطاع غزة تعرضت لأضرار منذ اندلاع الحرب.