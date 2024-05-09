الدفاعات السورية تسقط صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان

السومرية نيوز - دوليات



اعلنت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم الخميس صواريخ إسرائيلية أُطْلِقَت من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق، وفق ما أوردت رويترز.

وذكرت الوزارة "حوالي الساعة 20:3 فجر اليوم شنت الحربية الإسرائيلية ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية".