وقف مفاوضات "الأسرى" بشكل مؤقت بسبب رفح

وقال المصدر بحسب "الجزيرة نت"، تقرر وقف المحادثات بشكل مؤقت بسبب الوضع الحالي في رفح".

وأضاف أن "وفد حماس توجه للدوحة وبقيت وفود إسرائيل وقطر ومصر في القاهرة"، مشيراً الى أن "مدير السي آي إيه في طريقه من القاهرة للولايات المتحدة كما كان مقررا".

وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، الموافقة على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قرر بعدها مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.