البيت الأبيض: اجتياح رفح لن يقضي على حماس

وقال في مؤتمر صحفي: "اجتياح رفح... لن يحقق هذا الهدف".وفي وقت سابق، أعربت الحكومة الإسرائيلية في محادثات مغلقة مع مسؤولين أميركيين عن "إحباطها العميق" إزاء قرار منع إرسال شحنة أسلحة أميركية إلى إسرائيل."رسالة الإحباط" التي شرحها 3 أشخاص من الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مفصل لصحيفة "بوليتيكو"، على دراية بالمناقشات التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هي علامة على أن "العلاقات الأميركية الإسرائيلية متوترة إلى حد غير مسبوق".وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، مثل آخرين لم تكشف "بوليتيكو" عن هويتهم للحديث عن تفاصيل لحظة دبلوماسية حساسة كهذه، إن الولايات المتحدة وجدت أنه من "المثير للدهشة بعض الشيء" أن إسرائيل منزعجة من التسريبات المتعلقة بوقف إرسال الأسلحة، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين هم أول من أكد ذلك لموقع "أكسيوس" خلال عطلة نهاية الأسبوع.