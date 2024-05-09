واشنطن: عملية رفح ستعقد موقف إسرائيل بالمحادثات مع حماس

وذكر ماثيو ميلر، أن "واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة حماس".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل بالغ الصعوبة".