قبيل تصويت الجمعية العامة.. الخارجية الفلسطينية: دولتنا مستوفية للشروط

وعن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار جديد حول أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، شدد عوض الله على أن "حق تقرير المصير، والحق في العضوية الكاملة للأمم المتحدة حق طبيعي، وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني".وأضاف أن "تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وهذا التصويت سيكون بمثابة إقرار بأحقية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها".ولفت إلى أن "هناك 144 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من 120 اتفاقية ومنظمة دولية وتقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة".