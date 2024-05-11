ارتفاع عدد قتلى الصحفيين في غزة إلى 143

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل المصور الصحفي بهاء عكاشة".وأوضح أن "عكاشة يعمل مصورا صحفيا في شبكة الأقصى، استشهد مع زوجته وأبنائه (لم يحدد عددهم) في قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وبحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بلغ عدد "الصحفيين الشهداء" 142 منذ 7 أكتوبر 2023.وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.