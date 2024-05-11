هجوم واسع على مدينة جباليا شمال غزة

وقال الناطق باسم الجيش أن القوات بدأت هجوما على جباليا.

وبث التلفزيون الفلسطيني مشاهد مصورة تظهر شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.ووفقا لمصادر فلسطينية "بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات اجتياح برية في 3 محافظات، بالتزامن مع أحزمة نارية ينفذها الطيران الإسرائيلي".وقالت المصادر ذاتها إن "الطيران يقصف بشكل هستيري، كما أغلق الجيش الإسرائيلي المعابر أمام المصابين والمساعدات".