تحذير ألماني من تبعات الهجوم على رفح

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من تبعات الهجوم على رفح المكتظة بالنازحين.

وقال شولتس إن بلاده تعتبر شن هجوم على المدينة التي يعيش بها 1.7 مليون نازح عملا غير مسؤول.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح قبل ايام، أن "العملية في رفح لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس أو التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.