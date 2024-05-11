بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة: ممكن بشرط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غدا" إذا أفرجت حركة حماس عن "الرهائن الإسرائيليين" المحتجزين لديها.



وأضاف بايدن أن "إسرائيل قالت بأن الأمر متروك لرغبة حماس وأن بإمكانها إنهاء الأمر غدا وسيبدأ وقف إطلاق النار".



وكان مصدر أمريكي مطلع على المحادثات بشأن مفاوضات "الأسرى" أفاد، الخميس، بوقف المفاوضات بشكل مؤقت بسبب رفح. وقرر بعدها مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

