خلال أسبوع.. نزوح نحو 300 ألف فلسطيني من رفح

وذكر بيان لـ"أونروا"، أن "ذلك النزوح جاء مع استمرار التهجير القسري واللاإنساني للفلسطينيين"، مكررة عبارة "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه" في القطاع.وفي وقت سابق، حذر المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني، من أن "أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية تجبر الناس في رفح على الفرار لأي مكان"، مشيرا إلى أنه "منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في غزة مرات عدة بمعدل مرة كل شهر في المتوسط".