كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، سبب وقف شحنة القنابل الى "إسرائيل".

وقال بلينكن، إن " وقف شحنة القنابل الثقيلة لإسرائيل نابع من قلقنا بشأن أثرها على مناطق مكتظة بالسكان".

وأضاف "إذا قررت إسرائيل المضي قدما في عملية عسكرية برفح، فإننا لا نريد أن نكون جزءا من ذلك"، مؤكداً "إذا بقيت إسرائيل في غزة ستواجه تمردا، وإذا انسحبت ستترك فراغا تملؤه حماس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غدا" إذا أفرجت حركة حماس عن "الرهائن الإسرائيليين" المحتجزين لديها.