أردوغان: العديد من الدول تدعم مجازر إسرائيل في غزة

وقال أردوغان إن "غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ السابع من تشرين الاول وإسرائيل تستمر في سفك الدماء"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجهد لإيقاف الهجمات على غزة وترسل المساعدات بكثافة للقطاع، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل البالغة 9.5 مليار دولار"، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الاعتراف بها في أقرب وقت.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".