السيد نصر الله: جبهات إسناد غزة مستمرة والفلسطيني سيفرض شروطه

وقال نصر الله في كلمة له،: "خلاصة الإعلام الاسرائيلي..إجماع في إسرائيل على الفشل في الشهر الثامن من الحرب على غزة.. لم يتم القضاء على حماس في الشهر الثامن بفعل تمسك الفلسطينيين بصمودهم".

وأضاف: "المسألة لم تقتصر فقط على الفشل بتحقيق أهداف الإسرائيلي.. لا بل المزيد من الخسائر الاستراتيجية، فإسرائيل التي تقدم نفسها الأقوى في المنطقة وتساندها أمريكا وترسل إليها عشرات السفن والأسلحة الذكية وتتدخل بمواجهة الصواريخ الإيرانية منذ أسابيع، تواجه حركات المقاومة التي تملك إمكانيات عسكرية محدودة منذ 8 أشهر، مما يظهر أن إسرائيل هي دولة فاشلة".



وأشار إلى أن "إسرائيل عاجزة عن استرداد أسراها وعن إعادة مستوطني غلاف غزة و مستوطني شمال فلسطين وعن تأمين سفنها في البحر الأحمر والآن في المحيط الهندي، وفي المرحلة المقبلة في البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا "إسرائيل عاجزة عن حماية كيانها من التصدي لمسيرات آتية من الاف الكيلومترات وبحاجة لدعم عربي و أمريكي و أوروبي".



واستطرد أمين عام "حزب الله": "هناك مأزق لإسرائيل في المنطقة وفي غزة"، مشددا على أن "جبهات الإسناد مستمرة ومفتوحة، وأن إسرائيل في حرب استنزاف".



وأكمل حسن نصر الله: "الفلسطيني سيفرض شروطه مع استمرار الحرب والصمود"، متابعا: "تصوروا أن قيادة دولة ليس لديهم تصور عن اليوم التالي للحرب".