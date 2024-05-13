تعليق أمريكي على تخريب "مساعدات غزة"

وأضاف باتيل، أنه "لا ينبغي إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

واعترض "محتجون إسرائيليون" طريق شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى غزة، الاثنين، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث التي تأتي في وقت تعهدت فيه إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون انقطاع.وأقدم متظاهرون من حركة "تساف 9" الإسرائيلية المتطرفة، على تخريب عدة شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.