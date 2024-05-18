​مقتل خمسة جنود إسرائيليين واستهداف ناقلة جند شرق رفح

وقالت القسام، إنها "تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية وتفجير عبوة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة".





وفي وقت سابق اليوم السبت، أكدت القسام أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا في عملية بالمنطقة نفسها. كما أعلنت أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط المقبرة شرق رفح.وفي وقت سابق اليوم السبت، أكدت القسام أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا في عملية بالمنطقة نفسها.