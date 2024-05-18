في واشنطن.. تجمع لمئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين

احتشد مئات المتظاهرين على مرأى من مبنى الكابيتول وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين.

ويحيي المحتجون ذكرى "حاضر أليم الحرب في غزة وماض أشد إيلاما" النزوح الجماعي لنحو 700 ألف فلسطيني فروا أو أجبروا على الخروج في عام 1948.

وتحدى حوالي 400 متظاهر هطول الأمطار المتواصلة للتجمع في متنزه "ناشونال مول" في الذكرى السادسة والسبعين للنكبة.

وترددت بين الحشد عبارات "لا سلام على الأراضي المسروقة" و"أوقفوا القتل و"أوقفوا الجريمة" و"أخرجوا إسرائيل من فلسطين".

كما صب المتظاهرون جام غضبهم على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتهمونه بالتظاهر بالقلق إزاء عدد القتلى في غزة، وقالوا: "بايدن، سوف ترى إرثك من الإبادة الجماعية".