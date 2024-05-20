قصف مدفعي يستهدف مستشفى شمال غزة

وأفاد موقع "الجزيرة نت"، إن "قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية الطابق الخامس لمستشفى العودة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

ويأتي استهداف المستشفى وسط غارات وقصف مدفعي مكثف على شمال غزة، ولا سيما جباليا ومخيمها وبيت لاهيا.كما أفاد الموقع أيضاً، بـ"استشهاد 13 في غارات إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة".وأشار إلى "استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع أيضا".